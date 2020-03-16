Шахтёров из ЛНР не пустили на работу в Ростовскую область из-за пандемии коронавируса



В Ростовскую область не смогли попасть рабочие из Луганской Народной Республики. Из-за пандемии коронавируса шахтёров из города Червонопартизанск не пустили на работу.



Инцидент произошёл 18 марта. Об этом сообщает DonDay.ru. Около 30 мужчин ехали на свою смену в шахту «Обуховская» города Зверево. На границе их автобус остановили и сказали, что граница закрыта, попасть на территорию России нельзя. В результате рабочие не вышли на смену.



Ситуация довольно серьёзная, ведь большинство жителей Червонопартизанска и Свердловска — шахтёры, которые трудятся в Гукове и Звереве. Для них это единственный источник дохода.



Кроме того, многие люди из ЛНР часто ездили на территорию Ростовской области, чтобы купить медикаменты и продукты. С 18 марта они смогут попасть на территорию России только при наличии российского паспорта или вида на жительства. Людей с документами Украины или ЛНР через кордон не пропустят.