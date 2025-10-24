Фото: Соцсети

В Ростовской области грибники находят удивительные грибы с фиолетовыми ножками. Тихие охотники поделились своей добычей в социальных сетях.Необычную находку с белоснежной шляпкой и цветной ножкой нашли в Неклиновском, Аксайском, Багаевском районах и городе Шахты.Этот гриб называется рядовкой лиловоногой, или синеножкой. Такой фиолетово-синий цвет есть у молодых грибов. Старые или перенесшие заморозки синеножки теряют свой яркий окрас и приобретают неприятный вкус. В Ростовской области такой гриб можно встретить примерно с середины сентября и до первых октябрьских заморозков.Рядовка лиловоногая прекрасно подойдет для жарки и консервирования. Один из грибников уже успел похвастаться, что успел замариновать шесть банок синеножек.