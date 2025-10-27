За прошедшие выходные жители Ростовской области собрали горы синеножек и вешенок

Фото: Соцсети

В Ростовской области на прошедших выходных грибники собрали богатый осенний урожай. Кадрами своей добычи за 25 и 26 октября они поделились в социальных сетях.В Шахтах и Белой Калитве люди нашли рядовку лиловоногую или, как ее еще называют, синеножку. Ее отличительный признак - белая шляпка и цветная ножка. Примечательно, что насыщенный окрас, как правило, имеют молодые грибы. В свою очередь старые теряют свой яркий окрас и приобретают неприятный вкус.А вот в Волгодонске грибники набрали целые ведра тополевки и вешенки. Название тополевки связано с тем, что она растет под тополями и поблизости от них. У молодых грибов пластинки белые, у взрослых они приобретают красновато-коричневый цвет. Как правило, тополевка растет с октября до середины ноября. Вешенку же отличает короткая ножка, которая часто расположена сбоку от шляпки. В донском регионе вешенку можно встретить до конца октября.А в Вешенской собрали целую корзину белых грибов. Жители отмечают, что в станице таких грибов много. Этот вид имеет коричневатую шляпку и белую ножку.Диаметр шляпки у белых грибов может достигать 50 сантиметров. К примеру, такого гиганта обнаружили на границе Волгоградской области с Ростовской. Шанс найти такое сокровище в донском регионе еще есть. Белый гриб растет с октября по середину ноября.А в Семикаракорске грибники встретили рыжиков. Свое название эти грибы получил благодаря своей оранжево-красной окраске. Рыжик можно встретить на солнечных полянах, где много мха и песчаная почва. В Ростовской области сезон этого гриба обычно длится по октябрь.