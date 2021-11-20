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Жителей Ростова предупредили о гололеде на дорогах

Жителей Ростова предупредили о гололеде на дорогах

На дорогах Ростова ночью и утром 24 и 25 ноября ожидается гололед. Об этом 23 ноября предупредили сотрудники Росгидрометцентра.

В связи с ухудшением погодных условий автомобилистам рекомендуют быть внимательнее на дорогах. Необходимо соблюдать дистанцию и не создавать помехи для общественного транспорта и спецтехники.

Пешеходам же следует переходить проезжую часть только в разрешенных местах и только с наличием светоотражающих элементов. Пожилым дончанам рекомендуется взять трость с резиновым набалдашником.
Фото: yandex.ru
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