Жителей Ростова предупредили о гололеде на дорогах

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На дорогах Ростова ночью и утром 24 и 25 ноября ожидается гололед. Об этом 23 ноября предупредили сотрудники Росгидрометцентра.В связи с ухудшением погодных условий автомобилистам рекомендуют быть внимательнее на дорогах. Необходимо соблюдать дистанцию и не создавать помехи для общественного транспорта и спецтехники.Пешеходам же следует переходить проезжую часть только в разрешенных местах и только с наличием светоотражающих элементов. Пожилым дончанам рекомендуется взять трость с резиновым набалдашником.