Ростовчан предупредили о заморозках и гололеде на дорогах

В Ростове ожидаются заморозки и гололед на выходных. Неблагоприятные погодные условия прогнозируют на 6 и 7 февраля.Ночью и утром в донской столице ожидается туман. Температура воздуха опустится до -6 градусов, а на дорогах образуется гололед.Водителям стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию с попутными авто, а по возможности отказаться от поездок. Пешеходам рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами и переходить проезжую часть исключительно в разрешенных местах.Ранее Rostov.ru сообщал об усилении ветра 6 февраля. Его скорость достигнет 65 километров в час (18 м/с). Возможны падения деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также обрывы линий электропередачи.