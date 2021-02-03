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Ростовчан предупредили о заморозках и гололеде на дорогах

Ростовчан предупредили о заморозках и гололеде на дорогах
В Ростове ожидаются заморозки и гололед на выходных. Неблагоприятные погодные условия прогнозируют на 6 и 7 февраля.

Ночью и утром в донской столице ожидается туман. Температура воздуха опустится до -6 градусов, а на дорогах образуется гололед.

Водителям стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию с попутными авто, а по возможности отказаться от поездок. Пешеходам рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами и переходить проезжую часть исключительно в разрешенных местах.

Ранее Rostov.ru сообщал об усилении ветра 6 февраля. Его скорость достигнет 65 километров в час (18 м/с). Возможны падения деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также обрывы линий электропередачи.

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