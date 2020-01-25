Донских автомобилистов предупредили о плохой видимости на дорогах



В Ростовской области автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах. В первой половине рабочей недели практически во всём регионе прогнозируют туман. Из-за этого на дорогах резко ухудшится видимость — объекты нельзя будет различить уже на расстоянии нескольких метров.



Так как ночью и утром температура опустится нижу нуля, проезжую часть и тротуары покроет гололёд. В связи с этим резко повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах. Водителей и пешеходов просят сохранять осторожность и соблюдать все правила дорожного движения. Автомобилистам следует использовать противотуманные фары, держать безопасную дистанцию и не превышать скорость. Пешеходы должны внимательно смотреть по сторонам, переходить проезжую часть только по «зебре» и носить на одежде светоотражающие элементы.