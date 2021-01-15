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Спасатели предупредили жителей Ростова о сильном снегопаде

Спасатели предупредили жителей Ростова о сильном снегопаде
Спасатели предупредили жителей Ростова об ухудшении метеорологических условий. Сильный снегопад ожидается 18 января.

Из-за непогоды возможны падения деревьев и конструкций, обрывы линий электропередачи и повреждения крыш. Более того, увеличится риск попасть в ДТП на заснеженной трассе.

В связи со снежными накатами на дорогах и плохой видимостью из-за обильного снегопада автомобилистов просят быть особенно внимательными в пути, соблюдать дистанцию с другим транспортом и скоростной режим. По возможности от поездок стоит отказаться. Пешеходам рекомендуют переходить проезжую часть, убедившись, что водители готовы остановиться, и только в разрешенных местах. Спасатели рекомендуют не выходить на улицу без необходимости.

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