Спасатели предупредили жителей Ростова о сильном снегопаде

Спасатели предупредили жителей Ростова об ухудшении метеорологических условий. Сильный снегопад ожидается 18 января.Из-за непогоды возможны падения деревьев и конструкций, обрывы линий электропередачи и повреждения крыш. Более того, увеличится риск попасть в ДТП на заснеженной трассе.В связи со снежными накатами на дорогах и плохой видимостью из-за обильного снегопада автомобилистов просят быть особенно внимательными в пути, соблюдать дистанцию с другим транспортом и скоростной режим. По возможности от поездок стоит отказаться. Пешеходам рекомендуют переходить проезжую часть, убедившись, что водители готовы остановиться, и только в разрешенных местах. Спасатели рекомендуют не выходить на улицу без необходимости.