Более 70 жильцов обрушившегося дома в Ростове разместят в маневренном фонде

Фото: Губернатор Ростовской области

В Ростове-на-Дону более 70 жильцов обрушившегося дома разместят в маневренном фонде. До конца суток 28 января людей поселят в квартиры, которые находятся в микрорайоне Суворовском.Восемь граждан, которые снимали жилье в аварийной пятиэтажке, заселили в гостиницы. Остальные горожане, оказавшиеся на улице из-за ЧП, продолжат оставаться у друзей и родственников.Напомним, что после процессуальной проверки сотрудники регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по факту обрушения стены пятиэтажки. Правоохранители разбираются, почему жильцы оставались в доме, который был признан аварийным еще в 2020 году.