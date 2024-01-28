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Более 70 жильцов обрушившегося дома в Ростове разместят в маневренном фонде

Более 70 жильцов обрушившегося дома в Ростове разместят в маневренном фонде
В Ростове-на-Дону более 70 жильцов обрушившегося дома разместят в маневренном фонде. До конца суток 28 января людей поселят в квартиры, которые находятся в микрорайоне Суворовском.

Восемь граждан, которые снимали жилье в аварийной пятиэтажке, заселили в гостиницы. Остальные горожане, оказавшиеся на улице из-за ЧП, продолжат оставаться у друзей и родственников.

Напомним, что после процессуальной проверки сотрудники регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по факту обрушения стены пятиэтажки. Правоохранители разбираются, почему жильцы оставались в доме, который был признан аварийным еще в 2020 году.
Фото: Губернатор Ростовской области
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