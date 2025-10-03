В Ростове на Левенцовке ночью спилили несколько деревьев Катальпа

фото: DonDay

Неизвестные под покровом ночи срубили деревья породы Катальпа на микрорайоне Левенцовском в Ростове.На кольце улиц Еременко/Солженицына раньше был овощной ларек. Распоряжение убрать все незаконно поставленные строения дала администрация Советского района, так как земля муниципальная.Ларек владельцы решили переместить прямо на газон возле дома на улице Еременко №100/70. По мнению жителей микрорайона, это именно они спилили два дерева породы Катальпа и выкинули их возле мусора.Катальпа — род растений семейства Бигнониевые; естественный ареал которых — Китай, Северная Америка, острова Карибского моря. Некоторые виды выращивают как декоративные растения, в том числе в России.На этом проблемы не заканчиваются. Ростовчане утверждают, что сотрудники ларька выливают на газон различные отходы из ведра каждый день. Возле него вечно стоит неприятный запах и царит полная антисанитария.Стоит отметить, что в 200 метрах от этого места находится детская площадка.Жильцы обратились к властям в социальных сетях, чтобы те разобрались в ситуации.