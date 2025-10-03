В Ростове на Левенцовке ночью спилили несколько деревьев Катальпа
Неизвестные под покровом ночи срубили деревья породы Катальпа на микрорайоне Левенцовском в Ростове.
На кольце улиц Еременко/Солженицына раньше был овощной ларек. Распоряжение убрать все незаконно поставленные строения дала администрация Советского района, так как земля муниципальная.
Ларек владельцы решили переместить прямо на газон возле дома на улице Еременко №100/70. По мнению жителей микрорайона, это именно они спилили два дерева породы Катальпа и выкинули их возле мусора.
Катальпа — род растений семейства Бигнониевые; естественный ареал которых — Китай, Северная Америка, острова Карибского моря. Некоторые виды выращивают как декоративные растения, в том числе в России.
На этом проблемы не заканчиваются. Ростовчане утверждают, что сотрудники ларька выливают на газон различные отходы из ведра каждый день. Возле него вечно стоит неприятный запах и царит полная антисанитария.
Стоит отметить, что в 200 метрах от этого места находится детская площадка.
Жильцы обратились к властям в социальных сетях, чтобы те разобрались в ситуации.