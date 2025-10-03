В Ростовской области бензина хватает на всех заправках

Фото: правительство Ростовской области.

На всех донских заправках есть бензин, несмотря на повышенный спрос на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.Сообщается, что повышенный спрос на бензин связан с транзитным потоком автомобилистов, которые едут через область в новые регионы. Также аграрии активно используют топливо в сезонные работы.Отметим, что на севере области отмечаются небольшие трудности с наличием топлива. Причина этого кроется в отсутствии в городах развитой сети крупных поставщиков. Все это приводит к задержкам в доставке топлива.Напомним, что ранее в соцсетях, жители региона активно жаловались, что в Ростовской области дорожает бензин. Другие жители отмечали нехватку бензина на АЗС.В Ростовской области бензин марки АИ-95 на конец сентября в среднем стоит около 66,26 рубля за литр, что почти на 21,4% больше, чем год назад, когда цена была около 54,60 рубля.