Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Задержана замглавы администрации Батайска по экономике

Задержана замглавы администрации Батайска по экономике

В администрации Батайска 3 октября прошли обыски. Как сообщает портал Donday, мероприятия связаны с возбуждением уголовного дела на замглавы администрации города.

Как сообщил источник издания, задержана заместитель главы администрации Батайска Карина Деркач. ЕЕ подозревают в превышении должностных полномочий.

По предварительным данным, она дала незаконные указания директорам школ и детских садов оплатить ИП работы, которые последний не выполнял. Тем самым подозреваемая извлекала личную выгоду.

Отметим, что если Деркач признают виновной в суде, то ей может грозить от трех до десяти лет колони. А также ей будет запрещено занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Фото: администрация Батайска
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.