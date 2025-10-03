Задержана замглавы администрации Батайска по экономике

Фото: администрация Батайска

В администрации Батайска 3 октября прошли обыски. Как сообщает портал Donday, мероприятия связаны с возбуждением уголовного дела на замглавы администрации города.Как сообщил источник издания, задержана заместитель главы администрации Батайска Карина Деркач. ЕЕ подозревают в превышении должностных полномочий.По предварительным данным, она дала незаконные указания директорам школ и детских садов оплатить ИП работы, которые последний не выполнял. Тем самым подозреваемая извлекала личную выгоду.Отметим, что если Деркач признают виновной в суде, то ей может грозить от трех до десяти лет колони. А также ей будет запрещено занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.