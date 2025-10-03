Профессиональный грибник назвал грибные места в Ростовской области

фото: Олег Кесслер

3 октября отмечается День грибника. В честь праздника профессиональный грибник Олег Кесслер рассказал, какие собирать грибы осенью в Ростовской области. Он поделился особыми местами для успешной тихой охоты и что нужно знать начинающим грибникам.Олег Кесслер занимается изучением и собиранием грибов уже более 40 лет. Они интересовали его с детства, но информацию узнать было негде, так как интернета не было, а наш регион считается не грибным. Потом уже появились специализированные печатные издания и интернет. Тогда дело и пошло.Специалист рассказывает, что из-за засухи последние годы грибов мало. Тем не менее, есть засухостойкие виды грибов, которые растут и в сушь. Этой осенью хорошо идет осиновый груздь и подосиновик твердоватый, в народе именуемый обабком.Это все тополелюбивые виды грибов — они образуют микоризу (выгодное сожительство грибов и корней растений, где они помогают друг другу выживать) с тополями и осинами (это деревья одного рода). Но если твердоватый обабок растет, кроме осины, только под тополем серебристым (белолистка), то груздь осиновый — под всеми видами тополей, включая и саму осину. Растут они аж до самого ноября.— Ближе к середине октября в тополях появляется рядовка тополевая «тополевка». Это наиболее массовые и собираемые грибы лиственных посадок в окрестностях Ростовской области. Сюда же можно причислить и «синеножку» — рядовку лиловоногую. Она плодоносит два раза в год: весной и осенью. Предпочитает она не только посадки, но и открытые территории, луга. Этот гриб — гумусовый сапротроф, он не привязан к деревьям, — поделился грибник.Шампиньон перелесковый также растет в лесополосах, светлых рощах, как и шампиньон лесной малый. Это хорошие съедобные шампиньоны. Но среди них есть и ложные. Например, шампиньон Мёллера.— Он имеет запах гуаши, чернил, карболки, больничных тряпок. Гриб быстро желтеет в кольце и в основании ноги при прикосновении. Он не смертелен, но вызывает очень неприятные расстройства ЖКТ, — делится Олег.Такими же неприятными свойствами обладает шампиньон желтеющий. Если желтеющий встречается довольно редко, то шампиньон Мёллера иногда растет большими колониями.В лугах и степях балом правят зонтик краснеющий (может обитать и в лесопосадках) и белый полевой, различные виды съедобных шампиньонов (луговой, овечий). Особенно обильны шампиньоны вблизи ферм, в местах выпаса скота.Луговой опенок — мелкий грибок. Олег говорит, что из него получается хороший грибной суп. Тоже неплохо плодоносит осенью, хотя пик его плодоношения — май. Растет и на лугах, но и в посадках его можно встретить.Осенью в лиственных посадках попадаются менее известные, но не менее вкусные грибы — лиофиллюм скученный. Такие грибы растут пучками.В окрестностях Ростова хвойных посадок нет. Разве что Щепкинский заказник. Там можно обнаружить масленка зернистого и его спутницу — мокруху пурпуровую, несколько видов сыроежек. Поздней осенью — мелкая, но обильная рядовка землистая (мышата) и мясистая рядовка фиолетовая.На стволах и пнях деревьев в начале осени иногда можно встретить короткий слой трутовика чешуйчатого (пестрец), плодоносит трутовик серно-желтый (ТСЖ), или «древесный цыпленок», а во второй половине осени — вешенка устричная. Завершает осенний сезон изысканная фламмулина, зимний опенок. При южных оттепельных зимах она может расти до весны. Это же касается и вешенки.Конечно, это не все грибы, которые можно найти осенью в Ростовской области. Есть еще разные виды дождевиков, в том числе дождевик гигантский — лангерманния. Или рядовка серебристая — сестра рядовки землистой. Или рядовка сорная — младшая сестра рядовки фиолетовой.Растут в регионе и мелкие виды моховичков. Есть целая группа вкусных навозников. А навозник белый поэт Владимир Солоухин считал деликатесом.— Конечно, в центральных и северных районах области, в хвойных и смешанных посадках грибной ассортимент много шире там растут и рыжики, о которых сложили песню, и царь грибов белый, и великолепный засолочный гриб — груздь черный, или чернушка... но это уже совсем другая история, — мечтательно делится профессиональный грибник.При сборе грибов следует соблюдать одно-единственное правило: при малейшем сомнении гриб брать нельзя. Лучше потерять десяток грибов, чем остаток здоровья или жизни.