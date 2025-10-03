Электричка маршрута Кутейниково — Лихая изменит расписание из-за ремонта ж/д путей

Фото: Donday

В связи с проведением работ по модернизации железнодорожного полотна в Ростовской области, график движения пригородного поезда претерпит корректировки. СКЖД проинформировала об этом жителей области.Актуальную информацию о графике движения поездов можно получить на официальном сайте компании, в кассах пригородных железнодорожных вокзалов, а также на информационных щитах и электронных табло.В частности, 4, 5, 8, 11, 12 и 22 октября электропоезд № 6364 сообщением Кутейниково – Лихая (являющийся частью объединенного состава 6364/6158 Кутейниково-Лихая-Ростов) будет отправляться от станции Кутейниково с десятиминутным опозданием, в 13:56 вместо 13:46. При этом время прибытия на конечную станцию останется прежним – 17:59.Стоит подчеркнуть, что маршрут электрички не изменится, и она продолжит останавливаться на всех предусмотренных расписанием станциях.