На замок закрыли подъезд дома на Ивановского в Ростове

Фото: Дондей

На замок закрыли подъезд дома на Ивановского, 34 в Ростове. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на жильцов третьего подъезда.Объявление у подъезда сообщало, что доступ возможен только с согласия администрации. Можно ли дозвониться в любое время суток на горячую линию, пока не известно.Напомним, что угрозу обрушения дома обнаружили в 3-м подъезде 1 октября. На место инцидента прибыли оперативные службы, которые провели эвакуацию жителей. Эксперты настоятельно посоветовали им взять с собой только самое необходимое и покинуть здание немедленно, поскольку оставаться там стало опасно. Временное размещение пострадавших было организовано в маневренном фонде.На следующий день глава региона Александр Скрябин ввел режим повышенной готовности на территории дома. Утром жители всё ещё могли зайти внутрь, чтобы забрать свои вещи. Однако к вечеру замок на входе был установлен.На месте происшествия дежурит сотрудник полиции. Жильцы дома первого и третьего подъездов пока ожидают заключение экспертов об аварийности дома.