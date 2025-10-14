Новости
Жильцам двух подъездов на Ивановского в Ростове подключили газ

Жильцы дома на улице Ивановского, 34 в Ростове-на-Дону сообщили, что два подъезда их дома были подключены к газоснабжению.

Отключение необходимого ресурса произошло 1 октября, когда жильцы одного из подъездов заметили трещину, которая проходила вдоль всей пятиэтажки. На место происшествия прибыли экстренные службы, а жителей третьего подъезда эвакуировали. Состояние остальных подъездов признали удовлетворительным.

Чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации, подачу газа во всём доме временно прекратили. Специалисты пообещали подключить два подъезда к газу альтернативным способом, пока идёт экспертиза здания. Однако процесс затянулся на две недели.

Если здание признают аварийным, жильцы будут переселены в маневренный фонд. После этого их жильё оценят и выплатят компенсации владельцам. Если же третий подъезд окажется в удовлетворительном состоянии, начнутся ремонтные работы.
Фото: Дондей
