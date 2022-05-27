Занимался спортом и был спасателем: сослуживец – о ростовчанине, подозреваемом в убийстве сына
Новость о мальчике, найденном 30 мая в реке Темерник, облетела всю Ростовскую область. Всплывшие подробности смерти ребенка заставили ужаснуться даже циников. Подозреваемым в жестокой расправе над малышом оказался его отец.
Утро понедельника местный житель решил провести за удочкой у реки. Когда крючок зацепился за что-то тяжелое, мужчина обрадовался. Однако к берегу он притащил не рыбу, а сумку. Открыв ее, он увидел труп ребенка. На место выехали медики и правоохранители. При первичном осмотре на теле нашли множественные следы насилия.
Спустя несколько часов удалось найти отца ребенка. Им оказался 32-летний Александр В. Во время допроса он рассказал, что это он сбросил труп сына в реку. Якобы мальчик умер еще дома, а мужчина побоялся уголовной ответственности и не нашел ничего лучше, чем упаковать тело в сумку и сбросить в Темерник.
Трагическая смерть маленького Ильи взбудоражила не только жителей региона, но и знакомых Александра. Rostov.ru удалось связаться с сослуживцем мужчины, который знал его исключительно с положительной стороны, как доброго и отзывчивого человека.
- Около десяти лет назад мы вместе служили в Чечне. В армии он занимался спортом, никогда не видел у него приступов агрессии или жестокости, - поделился Александр Б. - Недавно я приехал в командировку в Новочеркасск, решил найти старого сослуживца. Списались в ВК, немного пообщались, он рассказал, что работал в МЧС, но до встречи так и не дошло. Я в шоке от произошедшего!
Что стало истинной причиной смерти мальчика и мог ли отец быть причастен к трагедии, выясняет следствие. Решается вопрос об избрании в отношении отца мальчика меры пресечения в виде заключения под стражу.