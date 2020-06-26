На берегу реки в Ростовской области нашли труп рыбака

В Ростовской области на берегу реки нашли труп мужчины. Тело обнаружили в районе поселка Староковыльного в Октябрьском районе 28 июня.Вероятно, мужчина скончался от инфаркта. Его личность уже установлена. Умершим оказался 41-летний житель посёлка Каменоломни. По предварительным данным, он приехал на рыбалку на реку Аюта, пишет DonDay.ru, где его впоследствии и нашли мёртвым.Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. Предварительно, следов насильственной смерти на теле мужчины нет. Точную причину смерти установят эксперты в ходе скрытия.