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В жестоком убийстве мальчика, найденного в реке Темерник, подозревают его отца

В жестоком убийстве мальчика, найденного в реке Темерник, подозревают его отца
В жестоком убийстве ребенка, найденного на дне реки Темерник, подозревают его отца. С мужчиной общаются правоохранители, также идет розыск матери убитого мальчика.

Страшная новость облетела всю Ростовскую область днем 30 мая. В районе Зоологической рыбак выловил сумку, в которой находился труп ребенка. На место выехали следственно-оперативная группа и медики. Выяснилось, что малыш умер не своей смертью. На теле были найдены следы насильственной смерти.

За несколько часов правоохранителям удалось установить личность убитого малыша. Нашли и отца мальчика, который может быть причастен к убийству. Однако, по данным портала DonDay, он пока не задержан, и обвинение ему не предъявлено.
Фото: РостовРу
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