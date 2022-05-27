В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в убийстве маленького сына
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственного сына. Горожанин признался, что сбросил тело ребенка в реку, когда понял, что тот мертв.
Ранее Rostov.ru сообщал, что страшную находку обнаружили рыбаки на дне реки Темерник. Они выловили сумку с мальчиком в районе улицы Зоологической. На место тут же прибыли следователи и медики. Оказалось, что малыш умер не своей смертью: на его теле нашли следы насильственной смерти.
Правоохранители допросили отца погибшего ребенка. 32-летний мужчина рассказал, что ранним утром 28 мая он увидел, что сын не подавал признаков жизни. Ростовчанин испугался, что его обвинят в убийстве, и решил избавиться от тела. Мужчина положил его вместе с кирпичами в сумку для вещей, а затем сбросил в реку.
Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.