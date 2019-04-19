Свой пост покинул замглавы администрации Ростова Дмитрий Мамелко





Вслед за главой администрации Ростова свой пост покинул замглавы по организационно-правовым и кадровым вопросам Дмитрий Мамелко. Об этом сообщили 23 апреля в мэрии.



В пресс-службе администрации рассказали, что чиновник уволился по собственному желанию.



Напомним, Дмитрий Мамелко был назначен на должность 25 января 2017 года.



До прихода в мэрию Ростова, с 2014-го по 2016 год, он работал помощником министра - главным специалистом отдела кадровой и организационной работы Министерства транспорта Ростовской области.