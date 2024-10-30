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Замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ покинул свой пост

Замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ покинул свой пост
Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Валентин Кукин уволился по собственному желанию. Информацию об этом подтвердили в администрации донской столицы.

Последним рабочим днем Валентина Кукина будет 7 ноября. Возможно, причиной увольнения стал переход на новую должность.

Валентин Кукин — уроженец Ростова-на-Дону. Он выпускник Невинномысского института экономики, управления и права по специальности «Юриспруденция». После окончания института он несколько лет работал в коммерческой сфере, но в 2015 году принял решение посвятить себя государственной службе.

В течение двух лет Валентин занимал различные должности в администрации города Новочеркасска. Затем он проработал три года в районных администрациях Ростова, а в 2020 году был назначен главой администрации Первомайского района.

В июле 2023 года Кукин был назначен заместителем главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Пока не известно, кто займет вакантную должность.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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