Замглавы администрации Ростова по вопросам ЖКХ покинул свой пост

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Валентин Кукин уволился по собственному желанию. Информацию об этом подтвердили в администрации донской столицы.Последним рабочим днем Валентина Кукина будет 7 ноября. Возможно, причиной увольнения стал переход на новую должность.Валентин Кукин — уроженец Ростова-на-Дону. Он выпускник Невинномысского института экономики, управления и права по специальности «Юриспруденция». После окончания института он несколько лет работал в коммерческой сфере, но в 2015 году принял решение посвятить себя государственной службе.В течение двух лет Валентин занимал различные должности в администрации города Новочеркасска. Затем он проработал три года в районных администрациях Ростова, а в 2020 году был назначен главой администрации Первомайского района.В июле 2023 года Кукин был назначен заместителем главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.Пока не известно, кто займет вакантную должность.