В Ростовской области из-за сильного ветра обмелел Мертвый Донец

В Ростовской области из-за сильного ветра обмелел Мертвый Донец. Кадрами состояния реки поделились в соцсетях 1 октября.

Местный житель сделал этот снимок в районе хутора Калинина. Он пришел к водоему порыбачить и ужаснулся его печальным состоянием.

Река ушла от берега на несколько метров. И теперь там, где раньше была вода, можно прогуливаться пешком.

К сожалению, Мертвый Донец – не единственная река в Ростовской области, где наблюдается обмеление. Синоптики объясняют, что причиной низкого уровня воды в регионе является сильный ветер.
Фото: Соцсети
