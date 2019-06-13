В Ростове назначили заместителя главы города



В Ростове-на-Дону назначили заместителя главы города. Им стал 40-летний Александр Новицкий, ранее возглавлявший Ленинский район. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.



Известно, что Александр Новицкий учился в Донском государственном техническом университете по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 2004-го по 2005 год он работал в Министерстве экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области экономистом управления ценовой политики. Затем он трудился в отделе регулирования цен и тарифов промышленности, транспорта и ЖКХ Региональной службы по тарифам Ростовской области.



В администрации Новицкий работал с 2006-го по 2014 год. Сначала он замещал заместителя главы мэрии, затем был начальником по обеспечению деятельности главы. С 2014-го по 2015 год работал в «Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства». С 2015-го возглавлял администрацию Ленинского района Ростова.