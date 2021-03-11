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Задержанному на форуме в Москве ростовскому учителю могут вменить осуществление деятельности, нежелательной в РФ

Задержанному на форуме в Москве ростовскому учителю могут вменить осуществление деятельности, нежелательной в РФ
Задержанный в Москве учитель из Ростова доставлен в участковый пункт полиции № 46 Отдела МВД России по району Измайлово г. Москвы. Об этом Александр Рябчук рассказал Rostov.ru.

По словам ростовчанина, 13 марта он приехал в Москву на форум. Там было порядка ста человек. Не прошло и 15 минут после начала мероприятия, как в зал вошли сотрудники правоохранительных органов и задержали их.

- Сейчас я нахожусь в ОВД, - сообщил Рябчук. - Жду протокола, мне вменяют ст. 20.33 КоАП.

Дословно содержание статье звучит как, "Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности".

Александру грозит штраф.

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