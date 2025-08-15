В Ростовской области на год условно осудили бизнесмена, по вине которого погиб слесарь

Фото: СУ СК Ростовской области

В Ростовской области суд вынес условный приговор предпринимателю в связи со смертью 28-летнего слесаря. Несчастный случай со смертельным исходом произошел в Милютинском районе в 2024 году.Следствие установило, что бизнесмен, ответственный за технику безопасности, допустил слесаря к ремонту колес грузового автомобиля без должной подготовки и инструктажа.Во время ремонтных работ произошел взрыв шины, что привело к гибели работника от полученных травм.Прокуратура отметила, что обвиняемый не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением правил безопасности и не предоставил сотруднику необходимые средства защиты при работе с колесами крупногабаритного транспорта.В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.