В Ростовской области на год условно осудили бизнесмена, по вине которого погиб слесарь

В Ростовской области суд вынес условный приговор предпринимателю в связи со смертью 28-летнего слесаря. Несчастный случай со смертельным исходом произошел в Милютинском районе в 2024 году.

Следствие установило, что бизнесмен, ответственный за технику безопасности, допустил слесаря к ремонту колес грузового автомобиля без должной подготовки и инструктажа.

Во время ремонтных работ произошел взрыв шины, что привело к гибели работника от полученных травм.

Прокуратура отметила, что обвиняемый не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением правил безопасности и не предоставил сотруднику необходимые средства защиты при работе с колесами крупногабаритного транспорта.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Фото: СУ СК Ростовской области
