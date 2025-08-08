ВТБ: дальневосточный леопард вышел к сотрудникам нацпарка «Земля леопарда»

- Спустя полгода работы в научном отделе национального парка я впервые лично встретился с дальневосточным леопардом. Наверное, это стало одним из самых мощных впечатлений в моей жизни – увидеть своими глазами одну из самых редких кошек планеты, ради сохранения которой я и приехал трудиться на «Землю леопарда, – рассказал Илья Плотников, сотрудник отдела науки нацпарка «Земля леопарда».

Фото: ВТБ

Дальневосточный леопард позировал перед сотрудниками нацпарка «Земля леопарда». Ученым удалось запечатлеть зверя на камеру, что стало большой редкостью – леопарды крайне скрытные и не выходят к людям. Заинтересованность в контакте дикое животное неожиданно проявило накануне Всемирного дня кошек.Редкая встреча произошла в центральной части национального парка в Приморье: сотрудники на автомобиле проверяли в лесном массиве фотоловушки, когда неожиданно встретили пятнистую кошку. Распознав присутствие человека, леопард незамедлительно скрылся и затаился в кустах в 10-15 метрах.На протяжении 5 минут сотрудники и леопард наблюдали друг за другом, пока крупная кошка не отправилась в глубь леса. Неожиданная встреча с «позированием» позволила запечатлеть крупную кошку на профессиональную камеру и стала незабываемым воспоминанием для автора фотографий – молодого сотрудника, недавно приехавшего в нацпарк и впервые увидевшего леопарда вживую.Личность редкой кошки (ее идентификационный номер) определить не удалось – уникальный узор пятен на фотографиях прослеживается частями, однако ученые смогли оценить хорошую реакцию здорового хищника, который, затаившись, избежал нежелательной для него встречи с человеком.Популяция краснокнижных кошек растёт благодаря эффективной работе по сохранению редких животных. ВТБ с 2023 г. поддерживает нацпарк «Земля леопарда» и носит титул Хранителя леопарда. Под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов: мама Герда, сын Феникс, дочка Сиерра и еще один молодой котенок, пол которого пока неизвестен.Встреча с леопардом на территории нацпарка – редкое, но естественное явление. Лес, по которому он передвигался – типичное местообитание самой редкой в мире крупной кошки.Это самый мирный леопард на свете – не зафиксировано ни одного случая неспровоцированного нападения этого животного на человека.