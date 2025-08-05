ВТБ совместно с полицией спасли ростовчанку от потери 600 тысяч рублей

Фото: ВТБ.

Благодаря совместной работе сотрудников ВТБ и ростовских полицейских, удалось предотвратить попытку несанкционированного доступа к сберегательному счету и защитить средства 85-летней жительницы Ростова-на-Дону.В июле женщине позвонили на мобильный телефон с незнакомого номера. Собеседница представилась сотрудницей финансовой организации и убедила пенсионерку, что для сохранения её вклада на сумму 600 тысяч рублей необходимо «срочно забрать деньги из банка» и передать их «курьеру казначейства». Следуя указаниям мошенников, ростовчанка пришла в ближайшее отделение ВТБ, чтобы снять средства.Поведение клиентки показалось сотрудникам банка подозрительным – женщина выглядела растерянной и нервничала. Специалисты ВТБ сообщили о ситуации в полицию. На место оперативно прибыли правоохранители, побеседовали с пенсионеркой и убедили её не поддаваться на уловки злоумышленников.«Защита клиентов от мошенничества — это приоритет для банка. В ВТБ выстроена многоуровневая система безопасности, технологии работают не вместо людей, а вместе с ними. Алгоритмы помогают отслеживать риски, но именно профессионал высокого уровня способен вовремя заметить то, что не фиксирует система, и принять правильное решение», — отметил Юрий Авдеев, управляющий ВТБ в Ростовской области - вице-президент.За проявленную бдительность директор отделения ВТБ и главный клиентский менеджер получили благодарственные письма от городского управления МВД.Полиция и ВТБ напоминают: будьте внимательны, никогда и никому не передавайте логины и пароли от приложений и интернет-банка, а также одноразовые пароли из СМС, не сообщайте персональные данные при поступлении звонка якобы от службы безопасности, МВД или Центробанка. Если речь идет о передаче средств для «размещения на безопасных счетах» или курьерам, завершите диалог.