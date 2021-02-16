Анастасию Шевченко приговорили к четырем годам условно

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор активистке Анастасии Шевченко. Приговор огласили 18 февраля около 16.00. Женщине дали по четыре года условного и испытательного сроков по статье 284.1 УК РФ. Дословно она звучит так: «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».Анастасию Шевченко осудили за осуществление деятельности нежелательной организации на территории РФ и участие в семинаре «Открытая Россия». Приговор судья зачитывал более пяти часов.Октябрьский суд Ростова-на-Дону признал активистку виновной в совершении преступления. При этом смягчающим обстоятельством стало наличие двух несовершеннолетних детей. Шевченко получила 4 года условного срока, а также 4 года испытательного. Кроме того, суд запретил осуждённой активистке участвовать в общественных мероприятиях.Ростовчанка стала первой в России женщиной, которую судили по этой статье. В 2019 году она была задержана и под домашним арестом провела почти два года. За это время Анастасия пережила не только множественные заседания судов, но и смерть дочери-инвалида первой группы.