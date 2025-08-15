Археологи нашли древние курганы Бронзового века на трассе М-4 «Дон»

Фото: Автодор

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области обнаружили древние курганы. Об этом рассказали в Автодоре 15 августа.На автодороге в донском регионе началась реконструкция. В мае этого года дорожники решили отремонтировать участок с 933-го по 1 024-й километр трассы. Участок расширят до трех полос. Перед выполнением работ археологи провели разведку.Найдены погребения всех трех периодов Бронзового века. На очереди еще 10 курганов. Затем их передадут в государственный музей.