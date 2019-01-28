Дочь арестованной в Ростове активистки Анастасии Шевченко попала в реанимацию



Дочь арестованной в Ростове активистки Анастасии Шевченко попала в реанимацию. 30 января у 17-летней Алины, находящейся в интернате для детей с особенностями развития, обострился обструктивный бронхит. После того как девушке стало плохо, ей вызвали скорую помощь.



- Медики доставили ее в больницу, а затем перевели в реанимацию, - рассказал председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров. - Сейчас девушка находится в критическом состоянии. Во время слушаний по делу Шевченко ее адвокат отметил, что у Алины наблюдаются осложнения со здоровьем, которые могут быть смертельно опасны. Однако суд не разрешил активистке навещать дочь.



30 января Шевченко предъявили обвинение по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Тем не менее во время допроса ростовчанка свою вину не признала. Кроме того, она сказала, что суть обвинения ей не ясна.



Отметим, 38-летнюю активистку движения «Открытая Россия» Анастасию Шевченко задержали 21 января. У других участников организации прошли обыски. Ростовчанку поместили в изолятор, где она провела сутки. 22 января суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.



Шевченко одна заботится о троих детях - 14-летней Владе, 7-летнем Михаиле и 17-летней Алине, инвалиде первой группы, нуждающейся в постоянном уходе.