Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

Версия для печати

В Ростовской области открыто представительство Информационного центра Следственного комитета России

В Ростовской области открыто представительство Информационного центра Следственного комитета России

В Ростовской области начало свою работу представительство Информационного центра Следственного комитета Российской Федерации. По инициативе главы СК России, Александра Ивановича Бастрыкина, в региональных управлениях Следственного комитета учреждаются представительства Информационного центра. Цель этих подразделений – повышение прозрачности и открытости ведомства, а также налаживание оперативной связи с гражданами для прямого взаимодействия.

Следует подчеркнуть, что в структуре следственного управления СК России по Ростовской области старший лейтенант юстиции Ксения Александровна Красавина назначена на должность инспектора по взаимодействию с общественностью через электронные каналы.

Взаимодействие с жителями Ростовской области осуществляется через официальный аккаунт Информационного центра управления в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/infocentr_rostov, а также через личную страницу инспектора: https://vk.com/infosk61. На этих ресурсах граждане могут направлять обращения, задавать вопросы и получать свежую информацию о деятельности ведомства.

Стоит отметить, что подобные представительства уже созданы и успешно функционируют в следственных управлениях других регионов страны, стремясь к формированию единой цифровой платформы Следственного комитета для открытого общения с населением.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.