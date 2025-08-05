В Ростовской области открыто представительство Информационного центра Следственного комитета России
В Ростовской области начало свою работу представительство Информационного центра Следственного комитета Российской Федерации. По инициативе главы СК России, Александра Ивановича Бастрыкина, в региональных управлениях Следственного комитета учреждаются представительства Информационного центра. Цель этих подразделений – повышение прозрачности и открытости ведомства, а также налаживание оперативной связи с гражданами для прямого взаимодействия.
Следует подчеркнуть, что в структуре следственного управления СК России по Ростовской области старший лейтенант юстиции Ксения Александровна Красавина назначена на должность инспектора по взаимодействию с общественностью через электронные каналы.
Взаимодействие с жителями Ростовской области осуществляется через официальный аккаунт Информационного центра управления в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/infocentr_rostov, а также через личную страницу инспектора: https://vk.com/infosk61. На этих ресурсах граждане могут направлять обращения, задавать вопросы и получать свежую информацию о деятельности ведомства.
Стоит отметить, что подобные представительства уже созданы и успешно функционируют в следственных управлениях других регионов страны, стремясь к формированию единой цифровой платформы Следственного комитета для открытого общения с населением.