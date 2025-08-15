В Ростове на улице Луговой начал курсировать мобильный комплекс фотовидеофиксации

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону на улице Луговой начал работать мобильный комплекс фотовидеофиксации административных правонарушений. Систему ввели с 8 августа.Инициативу направили на борьбу с несанкционированными парковками большегрузов на обочинах. Работы ведет Минтранс Ростовской области вместе с городской администрацией.Мобильные комплексы собирают фотофакты. Их анализируют в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции. Нарушителям придется заплатить штраф на сумму 2 250 рублей.- На Луговой уже нанесена дорожная разметка и установлены знаки, запрещающие парковку вдоль проезжей части. Впоследствии меры будут ужесточаться: следующим шагом станет установка стационарных комплексов, фиксирующих парковку на обочинах, - рассказал заместитель министра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов.Напомним, чтобы разгрузить от транспорта улицу 1-ю Луговую в Ростове, врио губернатора Юрий Слюсарь организовал специальную парковку для грузовиков. Ее площадь составляет 7,5 га. Парковка может вмещать единовременно до 400 грузовиков. Специально для водителей готовится все необходимое – души, туалеты и другое.