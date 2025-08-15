Новости
Подростки на мини-мотоцикле на полном ходу врезались в «ГАЗель» в Ростове

В Ростове-на-Дону подростки на питбайке врезались в «ГАЗель». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария случилась 14 августа вечером, около 21:06, на улице Космонавтов. Вблизи здания № 14Б мотоциклист-подросток допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель», которым управлял 31-летний мужчина.

В результате этого дорожного инцидента травмы получили 12-летний водитель питбайка и его 14-летний пассажир. Оба несовершеннолетних получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Отметим, что в последнее время в регионе участились аварии с несовершеннолетними за рулем питбайков.
Фото: Госавтоинспекция РО
