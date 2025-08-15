Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове отремонтируют переулок Семашко за 12,3 млн рублей

В Ростове отремонтируют переулок Семашко за 12,3 млн рублей
В Ростове будут ремонтировать дорогу в переулке Семашко. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает городская дирекция по строительству транспортной инфраструктуры. Подрядчик обновит дорогу от улицы Красноармейской до Текучева. Длина участка — около 900 метров. Помимо проезжей части, отремонтируют тротуары.

Работы планируют завершить до начала сезона дождей, то есть до 1 октября 2025 года. На ремонт выделено 12,3 миллиона рублей из городского и регионального бюджетов. Стоимость ремонта одного метра дороги — примерно 13 тысяч рублей.

В контракте указано, что покрытие дороги должно прослужить минимум пять лет, а тротуары — три года.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.