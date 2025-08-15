В Ростове отремонтируют переулок Семашко за 12,3 млн рублей

Фото: соцсети

В Ростове будут ремонтировать дорогу в переулке Семашко. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.Заказчиком работ выступает городская дирекция по строительству транспортной инфраструктуры. Подрядчик обновит дорогу от улицы Красноармейской до Текучева. Длина участка — около 900 метров. Помимо проезжей части, отремонтируют тротуары.Работы планируют завершить до начала сезона дождей, то есть до 1 октября 2025 года. На ремонт выделено 12,3 миллиона рублей из городского и регионального бюджетов. Стоимость ремонта одного метра дороги — примерно 13 тысяч рублей.В контракте указано, что покрытие дороги должно прослужить минимум пять лет, а тротуары — три года.