В Сочи подвели итоги работы следственных органов ЮФО за полугодие

Фото: СУ СКР России

Председатель СК России провел в Сочи оперативное совещание с руководителями подразделений, дислоцируемых в Южном федеральном округе.В мероприятии приняли участие первый заместитель главы СК России Эдуард Кабурнеев и руководители управлений по Краснодарскому краю, Крыму, Севастополю, Республикам Адыгея и Калмыкия, а также по Астраханской, Волгоградской и Ростовской областям, сообщает пресс-служба ведомства.На повестку дня были вынесены вопросы о состоянии преступности в указанных регионах, а также подведение итогов следственной работы за первое полугодие текущего года и планирование дальнейшей деятельности.Александр Бастрыкин обратил внимание на необходимость сокращения сроков судебных экспертиз, повышения эффективности следственных действий и активного применения криминалистических технологий. Отдельный акцент был сделан на профилактике радикальных проявлений среди молодежи.На совещании были проанализированы итоги деятельности за период с января по июнь 2025 года: в судебные инстанции передано 4,5 тысячи уголовных производств, раскрыты все убийства, а также эпизоды нанесения тяжкого вреда здоровью, приведшие к гибели потерпевших. На территории округа зафиксировано около 99 тысяч преступных деяний – это на 5% ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом зафиксировано снижение на 22% случаев нанесения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.Одновременно с этим наблюдается рост активности организованных преступных групп, а также увеличение числа преступлений, имеющих террористическую или экстремистскую направленность.В рамках совещания также были заслушаны доклады руководителей следственных управлений о деятельности в целом, а также по отдельным уголовным делам.По результатам совещания председатель СК России дал конкретные поручения и указания, направленные на улучшение качества предварительного следствия, оперативное расследование заслушанных им уголовных дел, а также совершенствование работы по приоритетным направлениям.В завершение мероприятия ряд руководителей территориальных подразделений отмечены ведомственными наградами.