В Первомайском районе Ростова до конца года будет частично перекрыто движение транспорта

В Первомайском районе Ростова-на-Дону до конца года будет частично перекрыто движение транспорта. Соответствующее уведомление опубликовано департаментом, отвечающим за автомобильные дороги и организацию дорожного движения.

Ограничения будут действовать с 1 сентября по 25 декабря. Причиной временных неудобств является проведение ремонтных работ на водопроводной сети по улице Солидарности. Проезд будет затруднен на участке от улицы Равенства до улицы Гельца.
Фото: Donday
