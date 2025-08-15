В Первомайском районе Ростова до конца года будет частично перекрыто движение транспорта

Фото: Donday

В Первомайском районе Ростова-на-Дону до конца года будет частично перекрыто движение транспорта. Соответствующее уведомление опубликовано департаментом, отвечающим за автомобильные дороги и организацию дорожного движения.Ограничения будут действовать с 1 сентября по 25 декабря. Причиной временных неудобств является проведение ремонтных работ на водопроводной сети по улице Солидарности. Проезд будет затруднен на участке от улицы Равенства до улицы Гельца.