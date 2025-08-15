КДК РФС подтвердил решение арбитра удалить игрока «Пари НН» в матче с «Ростовом»

Фото: РПЛ

В матче между командами «Пари НН» и «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги, который состоялся 10 августа на стадионе «Ростов Арена», произошёл инцидент с участием игрока «Пари НН» Мамаду Майга.На 11-й минуте встречи в борьбе за мяч с Константином Кучаевым Майга ударил соперника шипами на бутсах по голени. В результате Кучаев упал на газон. Арбитр показал игроку «Пари НН» жёлтую карточку, но после просмотра системы видеопомощи рефери изменил своё решение и удалил Майгу с поля.Удаление игрока дало «Ростову» явное преимущество, и они смогли одержать победу в матче.После игры руководство «Пари НН» выразило недовольство решением арбитра и намерено было оспорить удаление капитана команды. Однако КДК РФС не согласился с этим и оставил решение арбитра в силе.Глава КДК РФС отметил, что удаление Мамаду Майги было обоснованным, и красная карточка не будет отменена. Однако КДК не будет применять дополнительную дисквалификацию к игроку. Он пропустит только пятый тур Российской Премьер-Лиги.