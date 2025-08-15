Административное дело завели на владельца автомойки в Азове за слив нечистот

Фото: Народный комитет города Азов

В Ростовской области хозяин автомойки стал объектом административного расследования из-за неразрешенного сброса использованной воды. В городе Азове, на Элеваторной улице, сотрудники областной административной инспекции выявили факт нелегального слива отходов за зданием круглосуточной автомойки самообслуживания.Депутат городской думы Азова Сергей Погорелов указал на то, что власти неоднократно получали жалобы от жильцов многоквартирных домов на улице Победы. Поводом для недовольства стал стойкий неприятный запах, распространяющийся по всему району. В ходе проверки территории выяснилось, что за автомойкой располагается резервуар для слива, из которого отходы без очистки попадают прямо в почву.- При обследовании данной территории сотрудником Ростадминспекции информация, изложенная в обращении, подтвердилась. За нарушение действующих правил благоустройства в отношении ответственного лица начата процедура привлечения к административной ответственности согласно статье 5.1 Областного закона "Об административных правонарушениях, - сообщил представитель МРО № 1 Административной инспекции Ростовской области.Эти зловонные выбросы спровоцировали образование заболоченной местности, густо заросшей камышом. Наличие характерного запаха также указывает на несоблюдение санитарных норм и правил.