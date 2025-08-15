Разваливающийся многоквартирный дом на Катаева в Ростове выставили на торги

Фото: Яндекс.Карты

На аукцион выставлен ветхий многоквартирный дом, расположенный на улице Катаева в Ростове. Объявление о предстоящих торгах опубликовано на специализированном портале «ГИС торги».Речь идет о здании под номером 134-А по улице Катаева, которое давно не заселено и находится в собственности муниципалитета. В июле 2024 года этот дом был официально признан аварийным и приговорен к сносу. Стартовая стоимость лота составляет 11,8 миллиона рублей.Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 сентября. Результаты торгов будут объявлены через восемь дней после завершения приема заявок.Следует подчеркнуть, что это уже повторная попытка продать данный объект. Предыдущий аукцион, организованный в 2024 году, не состоялся из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей.