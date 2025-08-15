В Ростовской области близкие разыскивают 17-летнего юношу

Фото: Соцсети

В Ростовской области близкие разыскивают 17-летнего Корнея Калашникова, о котором ничего не известно с 14 августа. В среду вечером парень ушел из дома в городе Цимлянске и до сих пор не дал о себе знать. Обеспокоенная семья обратилась за помощью в полицию, чтобы найти его.На вид Корнею можно дать 17 или 18 лет. Его рост - около 170 см, телосложение худощавое. У него русые прямые и достаточно пышные волосы средней длины, а также есть усы. Отличительная черта Корнея – шрам над правой бровью.В тот вечер, когда он пропал, на нем были надеты белая льняная рубашка с красными полосками и короткими рукавами, светлые льняные брюки, синяя плащевая куртка. На ногах были черные резиновые тапочки.Если вы узнали молодого человека на фото или знаете, где он может находиться, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8 (86391) 2-17-77 или 02.