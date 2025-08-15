В Ростовской области близкие разыскивают 17-летнего юношу
В Ростовской области близкие разыскивают 17-летнего Корнея Калашникова, о котором ничего не известно с 14 августа. В среду вечером парень ушел из дома в городе Цимлянске и до сих пор не дал о себе знать. Обеспокоенная семья обратилась за помощью в полицию, чтобы найти его.
На вид Корнею можно дать 17 или 18 лет. Его рост - около 170 см, телосложение худощавое. У него русые прямые и достаточно пышные волосы средней длины, а также есть усы. Отличительная черта Корнея – шрам над правой бровью.
В тот вечер, когда он пропал, на нем были надеты белая льняная рубашка с красными полосками и короткими рукавами, светлые льняные брюки, синяя плащевая куртка. На ногах были черные резиновые тапочки.
Если вы узнали молодого человека на фото или знаете, где он может находиться, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8 (86391) 2-17-77 или 02.