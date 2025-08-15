Фото Александр Скрябин

После атаки БПЛА в центре Ростова были выявлены повреждения в 33 жилых домах. Зона введённого на месте происшествия локального ЧС расширена и теперь охватывает Октябрьский и частично Кировский районы. Уточненные данные после происшествия 14 августа сообщил глава города Александр Скрябин.По данным Александра Скрябина, службами продолжается уборка придомовых территорий. Поступило 72 пакета документов на единовременную выплату, 100 жителям была оказана юридическая помощь.- После обследования территории места происшествия количество поврежденных составляет 33 жилых дома. В дальнейшем еще возможны корректировки списков. Работа специалистами будет продолжена и на выходных, - отметил глава города.Напомним, крупное происшествие случилось 14 августа на пересечении улиц Тельмана и Лермонтовской. От взрыва ударной волной выбило стекла в десятках квартирах. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Травмы получили 13 человек. Все идут на поправку.