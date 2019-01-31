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Арестованную ростовскую активистку Шевченко отпустят на похороны дочери

Арестованную ростовскую активистку Шевченко отпустят на похороны дочери
Арестованную ростовскую активистку Шевченко отпустят на похороны дочери. Траурная церемония пройдет 4 февраля.

- Следователь позволил активистке проститься со своей дочерью, - сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. - О месте траурной церемонии близкие девушки не распространяются. На похоронах будут присутствовать только члены семьи ребенка.

Напомним, 31 января в больнице города Зверево скончалась дочь активистки движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко. 17-летняя девушка умерла, не приходя в сознание. У неё были врожденные пороки, проблемы с дыханием. В реанимации её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, несмотря на старания врачей, спасти девушку не удалось.

Ранее Ленинский районный суд Ростова поместил активистку «Открытой России» под домашний арест. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».

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