ВТБ: в июле выдачи ипотеки в России выросли на 11%
По предварительным оценкам ВТБ, в июле российские банки выдали ипотечных кредитов на покупку жилья на 340 млрд рублей. Это на 11% больше, чем в июне текущего года. Средняя сумма кредита составила около 5,5 млн рублей.
Всего по итогам семи месяцев года объем выдач ипотеки в России превысил 1,8 трлн рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Основная часть ипотечных выдач приходится на программы с господдержкой – 83% в июле и 79% с начала года.