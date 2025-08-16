Телеведущая Юлия Высоцкая рассказала о своих кулинарных провалах

Фото: соцсети

В одном из разговоров с прессой Юлия Высоцкая поделилась историями о своих кулинарных неудачах. Известная как лицо программы "Едим дома", где она представляет порой весьма экстравагантные рецепты, Высоцкая не всегда получает положительные отзывы. Зрители отмечают, что ее движения во время приготовления пищи могут казаться поспешными, а предложенные ею блюда не всегда аппетитные.Нередко приготовленные ею блюда вызывают насмешки в сети. Пользователи указывают на разницу между идеальным результатом и тем, что получается у Высоцкой, а иногда и вовсе считают блюда сырыми. На телеведущую даже снимали юмористические ролики.Несмотря на критику, звезда кулинарии не стала отрицать наличие неудач. Она поделилась воспоминаниями о неудачно приготовленных сырниках, непрожаренном шашлыке и подгоревших томатах.- На самом деле, у меня было всего пара серьезных промахов. Первый – это, безусловно, сгоревшие помидоры, а второй – шашлык. И у меня есть этому объяснение! Во время пандемии коронавируса оператор был без маски, и я очень хотела поскорее закончить съемку, чтобы не заразиться. Шашлык из-за этого не получился. А вот сырники должны были получиться именно такими: с хрустящей корочкой и жидкой начинкой, – пояснила телеведущая.