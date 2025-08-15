В Ростовской области волонтеры спасают собаку с эпилепсией, увязшую в битуме

Фото: Юлия Адимова

Жители Ростовской области объединили усилия, чтобы помочь собаке, страдающей от эпилептических приступов, которую обнаружили в битумной западне. Об этом сообщил портал DonDay, ссылаясь на слова Юлии Адимовой, возглавляющей приют в городе Сальске.Несколько дней назад в Сальске, на территории автомойки, работающей в режиме самообслуживания, была найдена собака, вся испачканная битумом. Неравнодушные люди обратились к Юлии за поддержкой.- Собаку нарекли Дашенькой. Вчера мы отправились в ветеринарную клинику к специалисту по уходу за шерстью, чтобы освободить ее от битумной смолы, – делится Юлия.- Во время поездки к грумеру у нее начались сильные судороги, и изо рта пошла пена, – вспоминает Юлия. – Нам казалось, что мы не успеем доставить ее в клинику живой.К счастью, в клинике Дашеньке быстро оказали необходимую помощь и остановили приступ. В ходе осмотра также выяснилось, что у собаки был перелом задней правой лапы, который неправильно зажил. К тому же на этой же лапе у нее обнаружили новообразование, и лапа немного искривлена.В ветеринарном учреждении персоналу понадобилось свыше двух часов, чтобы полностью очистить животное. После удаления битума собаке сделали стрижку. К сожалению, на теле Дашеньки были обнаружены следы ожогов.