Фото: Александр Скрябин

В Ростове для пострадавших при атаке БПЛА развернули еще один пункт приема заявлений. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.Помимо пункта приема заявлений на матпомощь в лицее № 50, был открыт еще пункт в поврежденном от атаки дрона доме на Лермонтовской, 94/96. Проводится поквартирный обход 20 группами (комиссиями). Эксперты определяют степень ущерба. Для ускорения процесса привлекли силы всех районов города, чтобы людям как можно быстрее оценили ущерб и выплатили компенсации.Напомним, ЧП произошло утром 14 августа. В центре донской столицы в многоэтажный дом врезался БПЛА. Взрывной волной выбило стекла и оконные рамы практически во всех квартирах двух домов на улицам Тельмана и Лермонтовской. Пострадали 13 человек. В основном некоторым потребовалась медпомощь на месте. Те, кого госпитализировали, идут на поправку.