Донской юрист дала советы по борьбе с захламляющими площадку соседями

Фото: ГУ МЧС России

Анна Павлова, юрист из Ростовской области, поделилась рекомендациями о том, как справиться с соседями, захламляющими общественные зоны. По информации портала DonDay, из-за недостатка подсобных помещений в старых многоквартирных домах, жильцы часто без разрешения складируют свои вещи на лестничных площадках.Важно отметить, что законодательство запрещает размещение личных вещей на лестничных клетках, поскольку они являются общедомовым имуществом. К общему имуществу дома относятся лестничные марши, коридоры, пролеты, площадки и входные зоны.Размещение имущества, особенно создающего препятствия или беспорядок, недопустимо без предварительного письменного согласия всех владельцев квартир. Большое скопление вещей может стать не только нарушением прав других жильцов, но и представлять опасность в случае пожара. Прежде всего, рекомендуется попробовать уладить конфликт с соседями путем переговоров.Если соседи отказываются добровольно устранить проблему, следует обратиться в управляющую компанию (УК). Сотрудники УК должны задокументировать факт нарушения, составив соответствующий акт.В дальнейшем можно направить жалобу в МЧС, судебные органы или в жилищную инспекцию, которая следит за соблюдением жилищного законодательства.Закон также запрещает хранение вещей, мебели, техники и других объектов из легковоспламеняющихся материалов под лестницами и площадками. При этом негорючесть материалов необходимо подтвердить документально.