В Волгодонске больше полусотни пожарных тушили пожар второго ранга сложности

В Ростовской области более полусотни огнеборцев участвовали в ликвидации пожара, которому был присвоен второй уровень опасности. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.Пожар возник около часа ночи 11 ноября на улице Маршала Кошевого, дом 18. Огонь, которому присвоили второй ранг сложности, вспыхнул на территории рынка «Авангард». Когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, пламя охватило 300 квадратных метров.Спустя полтора часа специалистам удалось локализовать пожар на территории 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 53 пожарных и 20 единиц специальной техники.