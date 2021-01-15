Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За сутки от коронавируса умерли 11 жителей Ростовской области

За сутки от коронавируса умерли 11 жителей Ростовской области
С начала пандемии в Ростовской области скончались 58 315 пациентов с коронавирусом. За сутки с 16 по 17 января COVID-19 забрал жизни 11 человек.
В числе умерших восемь мужчин в возрасте от 40 до 79 лет и три женщины от 54 до 83 лет. По информации регионального правительства, они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. Коронавирус вызвал осложнения, из-за которых скончались дончане. Как правило, вирус поражает легкие. Если площадь поражения превышает 40%, инфицированных подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В основном от коронавируса умирают пожилые люди, однако COVID-19 опасен для всех. Летом 2020-го новая инфекция забрала жизнь 12-летнего ребенка, а осенью скончались две девушки 19 и 23 лет, а также 18-летний парень.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.