За сутки от коронавируса умерли 11 жителей Ростовской области

С начала пандемии в Ростовской области скончались 58 315 пациентов с коронавирусом. За сутки с 16 по 17 января COVID-19 забрал жизни 11 человек.В числе умерших восемь мужчин в возрасте от 40 до 79 лет и три женщины от 54 до 83 лет. По информации регионального правительства, они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. Коронавирус вызвал осложнения, из-за которых скончались дончане. Как правило, вирус поражает легкие. Если площадь поражения превышает 40%, инфицированных подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.В основном от коронавируса умирают пожилые люди, однако COVID-19 опасен для всех. Летом 2020-го новая инфекция забрала жизнь 12-летнего ребенка, а осенью скончались две девушки 19 и 23 лет, а также 18-летний парень.