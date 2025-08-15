Новости
Здание Дома быта выставили на торги за 10,7 млн в Ростовской области

В Ростовской области выставлен на торги Дом быта, оцененный в 10,7 млн рублей. Информация о предстоящем аукционе размещена на сайте «ГИС торги».

Предметом продажи является двухэтажное здание с подвальным помещением, построенное в 1910 году в городе Константиновске. Важно отметить, что здание признано объектом культурного наследия.

Прием заявок на участие в аукционе завершается 5 сентября. Итоги торгов станут известны через пять суток после окончания приема заявок.
Фото: ГИС Торги
