Здание Дома быта выставили на торги за 10,7 млн в Ростовской области

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области выставлен на торги Дом быта, оцененный в 10,7 млн рублей. Информация о предстоящем аукционе размещена на сайте «ГИС торги».Предметом продажи является двухэтажное здание с подвальным помещением, построенное в 1910 году в городе Константиновске. Важно отметить, что здание признано объектом культурного наследия.Прием заявок на участие в аукционе завершается 5 сентября. Итоги торгов станут известны через пять суток после окончания приема заявок.